Осторожно! Мошенники от имени ВТБ «дарят» 3000 рублей на карту

ВТБ предупреждает: зафиксированы фейковые рекламные акции от имени банка в популярных мессенджерах. В таких сообщениях пользователям обещают деньги в подарок за переход по ссылке и участие в реферальной программе. Таким способом мошенники рассчитывают получить доступ к персональным данным или личному кабинету человека в онлайн-банке – вне зависимости от того, в каком банке хранятся его деньги. О схеме мошенничества сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Мошенники регулярно используют схемы с фейковыми рекламными акциями и размещают в популярных мессенджерах и соцсетях лже-объявления от банков или других крупных компаний. При этом используют фирменную символику, имитируют стиль сообщения и даже добавляют детали, например, ИНН, ЕРИД, ссылку на сайт компании. Пользователям обещают приз в несколько тысяч рублей за участие в акции, опросе или присоединение к реферальной программе. На самом деле, после перехода по фишинговой ссылке пользователь попадает на страницу с анкетой для ввода персональной информации. При этом для подтверждения действий опасный сайт запрашивает секретный код из СМС, доступ к которому обеспечит мошенникам управление онлайн-банком жертвы или порталом с госуслугами. В целом злоумышленники могут использовать разные предлоги, чтобы убедить пользователей нажать на фишинговую ссылку.