Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пожилой сыктывкаркой, что выпала из автобуса

Инцидент с выпавшей из сыктывкарского автобуса женщиной взяли на контроль федералы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, а пятницу, 13 сентября, в СМИ появилась информация о серьезном инциденте: водитель автобуса, отъезжая от остановки, не заметил 74-летнюю пассажирку, стоявшую у входной двери. В результате сразу после начала движения транспорта женщина выпала из салона и ударилась об асфальт. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь, ее экстренно госпитализировали в больницу с травмой ноги.