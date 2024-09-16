Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пожилой сыктывкаркой, что выпала из автобуса
- 09:50 16 сентября
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- Татьяна Зубова
Инцидент с выпавшей из сыктывкарского автобуса женщиной взяли на контроль федералы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Напомним, а пятницу, 13 сентября, в СМИ появилась информация о серьезном инциденте: водитель автобуса, отъезжая от остановки, не заметил 74-летнюю пассажирку, стоявшую у входной двери. В результате сразу после начала движения транспорта женщина выпала из салона и ударилась об асфальт. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь, ее экстренно госпитализировали в больницу с травмой ноги.
На данный момент Следственное управление Следственного комитета России по Республике Коми начало процессуальную проверку по данному случаю.
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства предоставить как промежуточные, так и итоговые результаты процессуальной инспекции. Проверка инцидента остается под контролем центрального аппарата ведомства.