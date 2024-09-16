На пожаре в Инте обнаружили израненное тело мертвой женщины

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Инте 64-летний пенсионер после отсидки зарезал знакомую и поджег её дом. Детали преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Как уточняется в материалах дела, в феврале 2024 года в квартире одного из домов по улице Горького пожарные тушили дом и обнаружили тело 41-летней женщины. На её теле виднелись многочисленные колото-резаные ранения. Позднее следователи совместно с полицейскими установили причастность к убийству знакомого женщины, что не столь давно вышел из тюрьмы.

Как выяснилось, между мужчиной и погибшей случился конфликт, в результате которого агрессор сначала избил женщину, после несколько раз вонзил в её тело нож. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру и скрылся.

В заключении экспертизы обозначено, что лезвие ножа ранило внутренние органы пострадавшей. Из-за большой кровопотери она скончалась на месте.

Теперь интинцу вновь придется ответить перед законом. Его обвиняют в убийстве и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога, повлекшим причинение значительного ущерба.