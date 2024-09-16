На неделе в Коми придут холода и дожди
- 08:30 16 сентября
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- Татьяна Зубова
С началом рабочей недели в республике Коми прогнозируется поэтапное понижение температурных показателей.
Об этом сообщает Центральное гидрометеорологическое управление.
Так, к середине недели в северных районах дневная температура снизится до +9…+14°С, а на юге — до +18°С. А концу недели холодный атмосферный фронт настигнет все районы, и температура понизится до +8…+13°С. К концу недели циклон принесёт облачность и дождливую погоду. Потому в выходные и в начале следующей недели местами пройдут осадки, возможны грозы в отдельных районах.
Отметим, что сегодня в Коми царит теплая погода. Это связано с приколов антициклона с южных регионов России.
Температура воздуха прогреется до +22°С на севере и до +26°С на юге Коми. В Сыктывкаре с середины этот день к полудню воздух прогреется до +25°С, что на 2°С выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1932 года.