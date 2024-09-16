На неделе в Коми придут холода и дожди

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

С началом рабочей недели в республике Коми прогнозируется поэтапное понижение температурных показателей. Об этом сообщает Центральное гидрометеорологическое управление.

Так, к середине недели в северных районах дневная температура снизится до +9…+14°С, а на юге — до +18°С. А концу недели холодный атмосферный фронт настигнет все районы, и температура понизится до +8…+13°С. К концу недели циклон принесёт облачность и дождливую погоду. Потому в выходные и в начале следующей недели местами пройдут осадки, возможны грозы в отдельных районах.

Отметим, что сегодня в Коми царит теплая погода. Это связано с приколов антициклона с южных регионов России.