Как сыктывкарцы справляются с ленью на работе
- 06:30 16 сентября
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- Татьяна Зубова
Один из самых распространенных способов борьбы с ленью на работе — это самовнушение. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняло участие экономически активное население Сыктывкара.
Всего 30% сыктывкарцев заявили, что никогда не испытывают лень на рабочем месте. По данным опроса, 25% респондентов утверждают, что не поддаются лени и при первых ее проявлениях мобилизуются и продолжают работу. Противоположная позиция у 23% участников, которые предпочитают сделать перерыв для восстановления сил. Еще 8% считают, что с ленью отлично справляется чашка крепкого кофе. Для 7% выходом становится переключение на другие задачи, а 6% мотивируют себя мыслями о заработанной плате. Столько же разбивают задачи на более мелкие и решают их поэтапно. Небольшая физическая разминка помогает 4% опрошенных.
Дополнительно респонденты упомянули ряд других стратегий, таких как прослушивание энергичной музыки, поедание сладкого и общение с активными коллегами. Замечено, что мужчины чаще делают паузы и переключаются на другие дела, тогда как женщины более склонны к волевым усилиям и употреблению кофеина для поддержания работоспособности.