Как сыктывкарцы справляются с ленью на работе

Один из самых распространенных способов борьбы с ленью на работе — это самовнушение. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняло участие экономически активное население Сыктывкара.

Всего 30% сыктывкарцев заявили, что никогда не испытывают лень на рабочем месте. По данным опроса, 25% респондентов утверждают, что не поддаются лени и при первых ее проявлениях мобилизуются и продолжают работу. Противоположная позиция у 23% участников, которые предпочитают сделать перерыв для восстановления сил. Еще 8% считают, что с ленью отлично справляется чашка крепкого кофе. Для 7% выходом становится переключение на другие задачи, а 6% мотивируют себя мыслями о заработанной плате. Столько же разбивают задачи на более мелкие и решают их поэтапно. Небольшая физическая разминка помогает 4% опрошенных.