Лечо с кабачками без уксуса: простой рецепт бюджетной вкусной заготовки на зиму
- 21:33 14 сентября
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Основу блюда составят кабачки, помидоры и сладкий перец
Рецепт приготовления лечо с кабачками без уксуса очень простой. Для такой заготовки на зиму можно использовать овощи со своего огорода: это выйдет особенно бюджетно. В отличие от классического варианта лечо с перцами и помидорами, соус получается гуще. А травы и специи придают ему особый аромат. Лучше всего взять кабачки с тонкой кожицей, без жестких грубых семечек.
Ингредиенты:
- кабачки – 1 кг;
- помидоры – 2 кг;
- сладкий перец – 600 г;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 2–3 ст. л.;
- зелень петрушки, укропа, кинзы – по 3–4 веточки;
- лавровый лист – 3–4 шт.;
- смесь перцев горошком – 12–15 шт.
Как приготовить лечо с кабачками без уксуса:
- Овощи и зелень помойте, у перцев удалите плодоножки и внутреннюю часть с семечками, у кабачков – кожицу (если она жесткая) и семечки (если есть).
- Нарежьте помидоры кубиками среднего размера, выложите в большой сотейник или кастрюлю, добавьте немного воды, доведите до кипения и уменьшите огонь. Тушите в течение 15 минут.
- Параллельно нарежьте кубиками аналогичного размера кабачки и перцы.
- Зелень мелко нарубите.
- Всыпьте в помидоры сахар, тщательно перемешайте и затем добавьте кабачки. Тушите смесь на маленьком огне 20–25 минут.
- Когда кабачки станут достаточно мягкими, добавьте сладкий перец, специи, соль и тушите под полуоткрытой крышкой до мягкости перца – примерно 15–20 минут.
- Добавьте зелень, очень аккуратно перемешайте и потушите еще 7–10 минут с открытой крышкой.
- Заготовку разложите в стерилизованные банки, закрутите стерилизованными крышками, переверните и укутайте до остывания.
- Готовое лечо с кабачками без уксуса лучше всего хранить в прохладном месте. Отлично подойдет подвал или кладовка, если в ней не очень жарко.
Осенью можно приготовить рагу из тыквы и кабачков с грибами и соусом лечо – сытное и вкусное блюдо из сезонных осенних продуктов. Для этого понадобится около получаса на кухне. Также можно сделать лечо из перца с помидорами и медом. Мед придаст заготовке оригинальный привкус и аромат, пишет profile.ru.