Лечо с кабачками без уксуса: простой рецепт бюджетной вкусной заготовки на зиму

Основу блюда составят кабачки, помидоры и сладкий перец

Рецепт приготовления лечо с кабачками без уксуса очень простой. Для такой заготовки на зиму можно использовать овощи со своего огорода: это выйдет особенно бюджетно. В отличие от классического варианта лечо с перцами и помидорами, соус получается гуще. А травы и специи придают ему особый аромат. Лучше всего взять кабачки с тонкой кожицей, без жестких грубых семечек.