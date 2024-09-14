Универсальный маринад для грибов: закуска на все случаи жизни — сметут со стола за 1 секунду
- 21:30 14 сентября
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Нужно соблюдать правила маринования лесных грибов
Грибы — сезонный продукт и хочется побаловать ими себя и свою семью зимой. Заготовленные грибы по всем правилам могут храниться вплоть до нового сезона, сообщает канал «Идеальный огород».
Как отмечает данный канал, мариновать грибы несложно. Главное — точно следовать рецепту и учитывать нюансы. Маринованные грибы можно подавать как самостоятельное блюдо или добавлять их в салаты.
Правила подготовки и маринования грибов:
Грибы следует очистить от лесного мусора. Грибы не могут долго храниться, поэтому приступать к переработке следует сразу же после сбора. Если отложить их на некоторое время — их повредят черви.
Главный нюанс маринования — грибы нужно мыть только непосредственно перед приготовлением. Грузди, рыжики, волнушки — перед приготовлением нужно вымочить несколько дней в воде.
Рецепт классического универсального маринада на 1 кг грибов:
• черный перец — 6 горошин;
• гвоздику — 2-3 шт. ;
• чеснок — 5 зубчиков;
• сахар — 2 ст. л. ;
• соль — 1, 5 ст. л. ;
• растительное масло — 130 мл;
• 9% столовый уксус — 5 ст. л.
Обязательно придерживайтесь указанных пропорций. Только в этом случае удастся получить вкусный маринад.
Важные советы:
— Перед маринованием провожу сортировку грибов по сорту и размерам.
— При варке обязательно снимаю пенку.
— Для маринования беру только свежие грибы, не замороженные.
— Варю грибы только в эмалированной посуде. Если в алюминиевой, то грибы станут горьковатыми.
— В одну банку рекомендую складывать грибы одного вида. Следует учесть, что при варке грибы значительно теряют объем.
Закладывая грибы в банки, никогда не заполняйте ими все пространство. Достаточно положить до плечиков. В таком случае, грибы будут отлично храниться, пишет портал nord-news.ru.