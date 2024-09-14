Универсальный маринад для грибов: закуска на все случаи жизни — сметут со стола за 1 секунду

Фото из архива "Про Города"

Нужно соблюдать правила маринования лесных грибов Грибы — сезонный продукт и хочется побаловать ими себя и свою семью зимой. Заготовленные грибы по всем правилам могут храниться вплоть до нового сезона, сообщает канал «Идеальный огород».

Как отмечает данный канал, мариновать грибы несложно. Главное — точно следовать рецепту и учитывать нюансы. Маринованные грибы можно подавать как самостоятельное блюдо или добавлять их в салаты.

Правила подготовки и маринования грибов:

Грибы следует очистить от лесного мусора. Грибы не могут долго храниться, поэтому приступать к переработке следует сразу же после сбора. Если отложить их на некоторое время — их повредят черви.

Главный нюанс маринования — грибы нужно мыть только непосредственно перед приготовлением. Грузди, рыжики, волнушки — перед приготовлением нужно вымочить несколько дней в воде.

Рецепт классического универсального маринада на 1 кг грибов:

• черный перец — 6 горошин;

• гвоздику — 2-3 шт. ;

• чеснок — 5 зубчиков;

• сахар — 2 ст. л. ;

• соль — 1, 5 ст. л. ;

• растительное масло — 130 мл;

• 9% столовый уксус — 5 ст. л.

Обязательно придерживайтесь указанных пропорций. Только в этом случае удастся получить вкусный маринад.

Важные советы:

— Перед маринованием провожу сортировку грибов по сорту и размерам.

— При варке обязательно снимаю пенку.

— Для маринования беру только свежие грибы, не замороженные.

— Варю грибы только в эмалированной посуде. Если в алюминиевой, то грибы станут горьковатыми.

— В одну банку рекомендую складывать грибы одного вида. Следует учесть, что при варке грибы значительно теряют объем.