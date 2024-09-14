Один ингредиент — и куриный бульон еще вкуснее: вот что делает его золотистым, душистым и прозрачным — совсем не специя

Куриный суп — одно из самых частых и любимых блюд на столах россиян. Мало кто знает, что сделать бульон еще вкуснее и ароматнее помогает всего один ингредиент.

Оказывается, этим компонентом являются кости курицы, которые нужно класть в бульон отдельно от мяса, провернув один кулинарный трюк. Для начала отделите мясо от костей. Мясо можно заложить в воду и ставить на огонь.