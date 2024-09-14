Посадил у выгребной ямы — и откачка больше не будет нужна: работает как насос — не растение, а ассенизатор какой-то

Сливные ямы и септики часто вызывают множество проблем для владельцев участков, особенно если они находятся в низинах или близко к грунтовым водам. В таких условиях регулярная откачка выгребной ямы становится необходимой, что затратно и неудобно.

Немногие знают, что некоторые растения природным образом осушают грунт, работая как своеобразные природные «насосы». Один из возможных способов уменьшить частоту и затраты на откачку стоков — высадить такие растения недалеко от септика или за пределами участка.