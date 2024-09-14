В Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России

В различных городах Италии появились плакаты и рекламные щиты, которые призывают к мирным отношениям с Россией. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на CNN.

Информация указывает, что эта инициатива распространяется по разным населенным пунктам, начиная с июня. Согласно материалам CNN, первые плакаты были замечены на севере страны. Они украсили улицы таких городов, как Верона, Модена, Парма, Пиза и ряда других крупных населенных пунктов.