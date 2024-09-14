В Италии появились рекламные щиты с неожиданными призывами по России
- 14:30 14 сентября
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- Анастасия Амелькина
В различных городах Италии появились плакаты и рекламные щиты, которые призывают к мирным отношениям с Россией. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на CNN.
Информация указывает, что эта инициатива распространяется по разным населенным пунктам, начиная с июня. Согласно материалам CNN, первые плакаты были замечены на севере страны. Они украсили улицы таких городов, как Верона, Модена, Парма, Пиза и ряда других крупных населенных пунктов.
Одно из таких рекламных объявлений, выполненное в цветах российских и итальянских флагов, можно увидеть на площади Джузеппе Мадзини в столице Италии Риме. Этот билборд несет в себе мощный и недвусмысленный посыл: "Россия нам не враг".
Среди прочих лозунгов можно также встретить надписи, которые обращают внимание на необходимость прекращения финансирования военных действий. Например, еще один плакат провозглашает: "Хватит денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну".