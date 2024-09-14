Режу пластиковую бутылку - и любой засор вылетает со свистом: делаю так многие годы - о вантузе и сантехниках забыла
- 11:05 14 сентября
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- Служба новостей
Раскрыт простой, но эффективный лайфхак
Хозяйкам разъяснили, как с помощью обычной пластиковой бутылки устранить даже самый проблемный раствор. Химия, вантуз или сантехник будут больше не нужны. Результат приятно удивит.
По словам эксперта RuTube-канала "Стройка глазами архитектора", если вода из раковины не уходит, то необходимо взять 1,5-литровую пластиковую бутылку и максимально ровно разрезать ее напополам. Для устранения засора потребуется верхняя часть бутылки. Горлышко при этом должно быть закрыто крышкой.
Затем следует вставить бутылку в слив обрезанной частью. Снизу в нее наберется вода. Для прочистки трубы потребуется с усилием проталкивать воду вверх и вниз до получения нужного результата.
В результате гидроудара уже через несколько минут вода уйдет, а засор вылетит со свистом. После этого понадобится промыть раковину горячей водой.
Справка: Для профилактики засоров рекомендуется чистить сливы содой и уксусом. Такой состав размягчает и удаляет налет со стенок труб. Для этого следует засыпать 250 граммов соды и 1 стакан разогретого 9%-ного уксуса в сливное отверстие. Закрыть его старой тряпкой на 1 час. По истечении этого времени убрать ветошь и промыть трубу горячей водой, пишет hibiny.ru.