Перемолола «лаврушку» — и просто посыпала у порога: теперь живу спокойно — перемены в доме только радуют

Предистория: Растворяю 2 капли в уксусе — и унитаз сверкает чистотой: не останется и намека на налет и желтизну — микробы тоже сбегут

Лавровый лист издавна считался не просто приправой, а символом богатства, силы, успеха и процветания. Голову императоров и победителей увенчивали лавровыми венками, а дома окуривали лавром для защиты от злых духов и нечисти.