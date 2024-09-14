Перемолола «лаврушку» — и просто посыпала у порога: теперь живу спокойно — перемены в доме только радуют
- 11:04 14 сентября
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- Служба новостей
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Лавровый лист издавна считался не просто приправой, а символом богатства, силы, успеха и процветания. Голову императоров и победителей увенчивали лавровыми венками, а дома окуривали лавром для защиты от злых духов и нечисти.
Современные эзотерики верят, что лавр обладает определенной магией. Не зря лавровую веточку рекомендуют размещать над входной дверью для защиты дома от негатива и привлечения удачи.
Верить в это или нет — личное дело каждого. Однако лавровый лист у входа может выполнять более «земную», но полезную задачу. Многие хозяйки оценили его эффективность в решении бытовых проблем.
Оказывается, лавровый лист отлично отпугивает вредных насекомых, таких как муравьи. Они не выносят специфический запах лавра.
Листья лавра можно разместить у дверей, в комнатах и на подоконниках. Хорошо иметь их на кухне среди посуды, рядом с хлебом и крупами, советует автор канала «Мойка78».
Для окончательного избавления от муравьев можно размолоть лавровый лист в порошок с помощью блендера или кофемолки и посыпать им порог дома и муравьиные тропы. При уборке используйте крепкий лавровый отвар для протирки пола, полок и пространства за мебелью и шкафами.