Житель Коми развел костер и случайно устроил пожар в лесу

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Суд привлек к ответственности жителя села Няшабож из Ижемского района за повреждение лесных насаждений. Пресс-служба судов Коми информирует, что в июне текущего года мужчина проводил время на левом берегу реки Пыча с 10:00 до 20:00. Он решил развести костер, который затем перекинулся на сухую траву.

В итоге огонь охватил всю луговую территорию и распространился на земли лесного фонда Щельяюрского участкового лесничества. Площадь пожара на землях лесного фонда составила 24, 9 га, из которых 0, 6 га составляли лесные насаждения.

В результате противоправных действий Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, в лице Ижемского лесничества, был нанесен значительный материальный ущерб, оценивающийся более чем в 317 тыс. рублей.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном преступлении, но оспорил размер ущерба. Он просил уменьшить штраф до 50 тыс. рублей.

Суд, принимая во внимание установленный факт нанесения ущерба лесному фонду Российской Федерации действиями гражданского ответчика, постановил удовлетворить исковые требования истца в полном объеме.