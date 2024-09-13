Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых
- 22:45 13 сентября
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- Инесса Богатая
13 сентября Совет директоров Банка России принял решение увеличить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, установив её на уровне 19% годовых.
Регулятор сообщил, что давление инфляции остаётся высоким. По прогнозам, в 2024 году годовая инфляция, скорее всего, превысит июльские ожидания в диапазоне 6, 5–7%.
Внутренний спрос по-прежнему значительно превышает возможности для роста предложения товаров и услуг. Поэтому необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы восстановить процессы дезинфляции, уменьшить инфляционные ожидания и добиться целевого уровня инфляции в 2025 году.
Банк России рассматривает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на следующем заседании. Согласно прогнозам регулятора, текущая денежно-кредитная политика должна снизить годовую инфляцию до 4, 0–4, 5% в 2025 году и стабилизировать её около 4% в последующие годы.