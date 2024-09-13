В сыктывкарском госуниверситете стартовала процедура выборов ректора

В СГУ имени Питирима Сорокина начался процесс выборов нового ректора. 30 августа 2024 года Ученый совет университета одобрил регламент проведения выборов ректора и состав комиссии, отвечающей за избирательный процесс.

Новая волна выборов ректора необходима в связи с завершением срока полномочий нынешнего ректора вуза. В настоящее время этот пост занимает Ольга Сотникова.