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В сыктывкарском госуниверситете стартовала процедура выборов ректора

В сыктывкарском госуниверситете стартовала процедура выборов ректораФото из архива

В СГУ имени Питирима Сорокина начался процесс выборов нового ректора. 30 августа 2024 года Ученый совет университета одобрил регламент проведения выборов ректора и состав комиссии, отвечающей за избирательный процесс.

Новая волна выборов ректора необходима в связи с завершением срока полномочий нынешнего ректора вуза. В настоящее время этот пост занимает Ольга Сотникова.

Ректор избирается на срок в 5 лет через тайное голосование, в котором участвуют сотрудники и студенты университета.

Точная дата проведения выборов будет определена Ученым советом университета.

Кандидатам на должность ректора необходимо выполнять ряд требований:

  • возраст не старше 70 лет;
  • высшее образование (специалитет или магистратура);
  • как минимум 5 лет руководящего опыта в высших учебных заведениях (или организациях дополнительного профессионального обучения) либо минимум 10 лет общего руководящего стажа и 5 лет научной или научно-педагогической работы;
  • наличие научной степени или звания.
  • Аттестационная комиссия оценивает соответствие кандидатов установленным квалификационным и иным требованиям для должности ректора.

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