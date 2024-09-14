Когда убирать морковь и свёклу с грядки и как правильно хранить урожай

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Осень в этом году балует теплом и хорошей погодой, так что кажется, что времени для уборки урожая еще много. И хотя действительно, пока нет дождей и температура уверенно держится больше 20 градусов с уборкой корнеплодов можно не спешить, но и соблюдать сроки тоже важно. Чтобы урожай моркови и свеклы не завял и долго хранился, надо учитывать множество рекомендации. Ведь грамотное хранение начинается с правильной уборки овощей с грядок, пишет tv-gubernia.ru. Сроки уборки моркови с грядок

Конечно, сроки уборки урожая моркови зависят от того, когда вы ее посадили и какой сорт выбрали. Морковь ранних сортов, сладкая и сочная, и собирают ее уже в середине лета. Среднеспелые и позднеспелые сорта, предназначенные для длительного хранения могут оставаться в земле дольше. Особенность этой культуры в том, что интенсивно расти и набирать массу она начинает именно осенью. Корнеплоды увеличиваются в размерах буквально каждый день, но как только температура почвы опускается до 5 градусов, они прекращают расти. Так что убирать морковь лучше всего ориентируясь именно на температуру земли на грядках. Если температура опустилась ниже -3, то ее обязательно надо выкапывать, так как есть опасность заражения серой гнилью.

Сроки уборки свёклы

Свекла в общем-то не капризная культура и легко прощает ошибки при выращивании, но вот сроки уборки лучше соблюдать строго. Ранние сорта собирают, самое позднее в конце августа и тут же используют либо для приготовлению салатов и супов, либо для консервации. Среднеспелые и позднеспелые сорта могут находиться на грядках – особенно, если осень сухая, как в этом году – вплоть до октября. Но важно, чтобы свекла не успела схватиться первыми заморозками, так как это значительно ухудшить ее лежкость. Лучше всего убрать ее с грядки, как только вы заметите, что нижние листья свеклы стали подсыхать. Это самый верный признак того, что овощ готов к уборке.

Как правильно убирать урожай свеклы и моркови с грядок

Лучше всего убирать урожай в сухую погоду и, как мы уже писали, до заморозков.

Если грунт мягкий, а сами корнеплоды не очень крупные, то можно вытащить их из земли руками, просто потянув за ботву. Так, вы избежите механический повреждений, которые можно нанести, задев морковь или свеклу лопатой или вилами. Но если морковь длинная, а свекла очень крупная, то стоит воспользоваться плоскозубыми вилами. Опытные огородники рекомендуют подкопать овощи, а потом уже аккуратно потянуть за ботву.

Не бросайте овощи на грядку и не стучите друг о друга, пытаясь избавиться от земли. На них могут появиться трещины. Очистить от земли можно руками в тканевых перчатках, так вы не повредите довольно тонкую кожицу моркови.

Выкопанные корнеплоды надо оставить на грядках на 2-3 часа, чтобы они просушились. Если есть возможность, то овощи желательно подержать в тени под навесом 1-1,5 дня.

Ботва будет вытягивать из овощей полезные вещества, поэтому ее лучше срезать с помощью острого ножа. У моркови ее срезают, отступив 5-8 мм от начала тупого края. Край можно обработать мелом для профилактики гниения. У свеклы удаляют боковые корешки и чуть обрезают центральный, если он слишком длинный. Ботву тоже срезают, оставляя пеньки по 10-15 мм.

Ни свеклу, ни морковь, даже если вы планируете хранить их дома, а не в подвале, не рекомендуется мыть, потому что при этом вы повредите защитную корочку, которая отвечает за лежкость овощей.

Как хранить свеклу и морковь зимой: основные правила

Нет смысла отправлять на хранение мелкие плоды, поэтому весь урожай обязательно нужно сортировать: убрать поврежденные и мелкие экземпляры. Потому что, если этого не сделать, то один плохой овощ, может начать гнить и сгубить в процессе хранения весь урожай.

Помещение, где вы планируете хранить овощи всю зиму, нужно хорошенько продезинфицировать. Многие просто белят подвалы и кладовки, другие окуривают серными шашками, кто-то предпочитает обработку медным купоросом. Все ящики и коробки также моют, высушивают и проветривают. Свеклу и морковь можно хранить в коробках, присыпав песком, или в мешках с опилками.

Помещение должно быть сухим и темным с температурой 0-3 градуса. В теплом или слишком холодном месте морковь долго не пролежит.

Не рекомендуется класть овощи в пакеты, потому что внутри образуется конденсат и углекислый газ, который сокращает сроки хранения. Придется перебирать корнеплоды и убирать испорченные. Если вы все-таки берете пакеты для хранения, то они должны быть с отверстиями.

Яблоки и груши держите подальше от моркови, так как они выделяют этилен, который ускоряет процесс созревания, а значит испортит ваш урожай.