Вместо горчицы сею эту «царицу» сидератов — в 3 раза мощнее других: почву делает образцовой — без скашивания и перекопки
- 07:13 14 сентября
- 12+
- Служба новостей
Садово-огородный сезон близится к своему логическому завершению. Вскоре почва уйдет «отдохнуть» под снежный покров. Опытные огородники знают, что помочь ей восстановить плодородие, очиститься от вредителей и «проснуться» рыхлой и воздушной помогают они — сидераты.
Самой популярной культурой в этом отношении считается горчица. Однако настоящей «царицей» сидератов на самом деле является не она. Есть одна неприхотливая культура, которая не требует перекопки и даже скашивания, поскольку после осеннего посева она не успевает вырасти слишком большой.
Речь идет о гречихе, корни которой проникают на глубину 40 см и выделяют муравьиную, уксусную, лимонную, щавелевую кислоты. Благодаря этому она в 3 раза более мощна во всасывании фосфора, калия по сравнению с другими сидератами. Это важнейшие микроэлементы, без которых хороший урожай невозможен. Гречиха делает их доступными для культурных растений.
Важно, что и подземная, и надземная части гречихи имеют фитонцидные свойства и не поражаются никакими вредителями. Сеять ее можно как в чистом виде, так и в смесях с другими сидератами (особенно хорошо сочетать с рожью, овсом, бобовыми, льном).