Вместо горчицы сею эту «царицу» сидератов — в 3 раза мощнее других: почву делает образцовой — без скашивания и перекопки

Садово-огородный сезон близится к своему логическому завершению. Вскоре почва уйдет «отдохнуть» под снежный покров. Опытные огородники знают, что помочь ей восстановить плодородие, очиститься от вредителей и «проснуться» рыхлой и воздушной помогают они — сидераты.

Самой популярной культурой в этом отношении считается горчица. Однако настоящей «царицей» сидератов на самом деле является не она. Есть одна неприхотливая культура, которая не требует перекопки и даже скашивания, поскольку после осеннего посева она не успевает вырасти слишком большой.