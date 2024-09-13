Еще в одном городе Коми стартовал отопительный сезон
- 19:00 13 сентября
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- Инесса Богатая
Начиная с 13 сентября, по решению местной администрации, Ухтинские тепловые сети филиала "Т Плюс" Республики Коми приступают к подаче отопления в детские сады, школы и медицинские учреждения.
Жилые дома Ухты начнут получать тепло с 16 сентября, и этот процесс будет происходить поэтапно.
Все котельные, принадлежащие Ухтинским тепловым сетям, полностью готовы к обеспечению теплом потребителей. За межсезонье было проведено обслуживание: отремонтированы 35 котлов и другое оборудование, заменены четыре километра старых труб и реконструированы участки тепловых сетей на улицах Нагорной и Сенюкова.
В ближайшее время управляющим компаниям Ухты необходимо завершить подготовительные работы в многоквартирных домах для приема тепла. Процесс подачи тепла в жилой фонд займет несколько дней и будет осуществляться по графику.
Кроме того, стоит отметить, что в Воркуте, Инте, Сосногорске и на социально значимых объектах Сыктывкара отопительный сезон уже начался.