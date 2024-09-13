Еще в одном городе Коми стартовал отопительный сезон

Начиная с 13 сентября, по решению местной администрации, Ухтинские тепловые сети филиала "Т Плюс" Республики Коми приступают к подаче отопления в детские сады, школы и медицинские учреждения.

Жилые дома Ухты начнут получать тепло с 16 сентября, и этот процесс будет происходить поэтапно.