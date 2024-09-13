Каждое лето огурцы заготавливаю только так: получаются вкусными и хрустящими — зимой жалею, что не сделала больше

Хозяйкам рассказали, как заготовить вкусные маринованные огурцы на зиму. Улетят со стола за считаные минуты. Домашние будут в восторге. Для заготовки трех 1-литровых банок вкусных огурцов потребуется:

Огурцы — 2 килограмма;

вода — 1,7 литра;

сахар — 1 стакан;

соль — 2 столовые ложки:

уксус 9% — 1 стакан;

укроп — 3 зонтика;

перец душистый — 6 горошков;

черный перец — 15 горошков;

лавровый лист — 3 шт.;

петрушка — 3 ветки;

кетчуп «Чили» — 7 столовых ложек;

чеснок — 9 зубчиков. В первую очередь нужно уложить в 3 чистые банки по 1 зонтику укропа, 1 ветке петрушки, по 5 горошков черного перца, по 2 горошка душистого перца, по 3 зубчика чеснока и по 1 лавровому листу. Затем следует утрамбовать огурцы. Чем они будут меньше, тем лучше.

На следующем этапе необходимо приступить к приготовлению маринада. Для этого нужно залить в кастрюлю воду, всыпать соль, сахар, все вскипятить и влить уксус. После остывания до комнатной температуры добавить кетчуп «Чили» и перемешать. Залить маринад в банки и накрыть их чистыми крышками.

Затем следует постелить на дно кастрюли полотенце и установить в нее банки. Залить воду по их «плечики» и стерилизовать в течение 10 минут. Закатать крышки, перевернуть банки, накрыть их одеялом и дать остыть. Хранить при комнатной температуре.