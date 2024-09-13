Жителей Коми предупредили о новых вариантах коронавируса, обходящих иммунитет

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Роспотребнадзор зафиксировал значительное увеличение вариантов коронавируса, способных обходить иммунитет, как сообщила пресс-служба ведомства. "Согласно молекулярно-генетическому мониторингу, который проводит Роспотребнадзор, в последние две-три недели в России в 2, 5 раза увеличилась доля циркулирующих вариантов штаммов COVID-19 KP.3 и LB.1, относящихся к сублинии FLiRT", - сообщило РИА Новости.

Эти варианты имеют особые мутации в шиповидном белке, что позволяет вирусу избегать иммунного ответа, продолжая эффективно заражать клетки, пояснили в пресс-службе.

По существующим данным, варианты LB.1 и KP.3 имеют повышенную заразность по сравнению с предшественниками, а мутация в варианте LB.1 значительно улучшает его способность обходить иммунную систему, отметили в ведомстве.