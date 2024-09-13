Готовлю только так: идеальная кабачковая запеканка — будете делать пока не закончатся кабачки
- 17:03 13 сентября
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- Служба новостей
Путь к достижению идеальной физической формы и крепкого здоровья вовсе не обязательно подразумевает изнурительные диеты и постоянные тренировки. Гораздо важнее найти правильный баланс и гармонию в своем образе жизни, пишет портал "Хибины"
Необходимо понимать, что голодание или чрезмерные физические нагрузки могут нанести организму серьезный вред. Если вы нацелены на переход к здоровому образу жизни, начните с малого - включите в свой рацион как можно больше свежих овощей и фруктов.
Отличным вариантом может стать, например, полезный рецепт запеканки с кабачком, творогом и шпинатом, которым мы сегодня с вами поделимся.
Ингредиенты:
- Кабачки - 300 г
- Творог 2% - 200 г
- Помидоры - 2 шт.
- Шпинат - пучок
- Яйца - 4 шт.
- Сыр - 85 г
Приготовление:
1. Овощи и зелень тщательно промойте и очистите.
2. Кабачки нарежьте кубиками.
3. Помидоры порежьте, шпинат измельчите.
4. Соедините овощи, зелень и творог.
5. Выложите в форму, посолите и поперчите.
6. Залейте взбитыми яйцами и посыпьте тертым сыром.
7. Запекайте 30 минут при температуре 180°C.