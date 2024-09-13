Готовлю только так: идеальная кабачковая запеканка — будете делать пока не закончатся кабачки

Путь к достижению идеальной физической формы и крепкого здоровья вовсе не обязательно подразумевает изнурительные диеты и постоянные тренировки. Гораздо важнее найти правильный баланс и гармонию в своем образе жизни, пишет портал "Хибины"

Необходимо понимать, что голодание или чрезмерные физические нагрузки могут нанести организму серьезный вред. Если вы нацелены на переход к здоровому образу жизни, начните с малого - включите в свой рацион как можно больше свежих овощей и фруктов.