В Коми определят лучшего таксиста
- 14:30 13 сентября
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- Инесса Богатая
19 сентября в Республике Коми состоится региональный этап VII Всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в России". Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития РК.
Отметим, что заинтересованные в участии могут зарегистрироваться на официальном сайте. Также добавим, что состязание включает два этапа: теоретический (знание правил дорожного движения) и практический (умение выполнять маневры).
Мероприятие пройдет в Сыктывкаре на улице Первомайская, дом 76 (территория ГБУ РК "Спортивная школа № 1").
Как сообщил зампредседателя правительства Коми и министр экономического развития региона Евгений Мазур, победитель будет представлять республику на всероссийском финальном этапе.
Призовой фонд составит 30 тысяч рублей. Сумму распределят между водителями, занявшими призовые места. Победитель отправится на финал конкурса, где будет соревноваться с лучшими таксистами со всей страны. Расходы на перелет и проживание покроют организаторы.