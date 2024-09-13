В Коми определят лучшего таксиста

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19 сентября в Республике Коми состоится региональный этап VII Всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в России". Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития РК. Отметим, что заинтересованные в участии могут зарегистрироваться на официальном сайте. Также добавим, что состязание включает два этапа: теоретический (знание правил дорожного движения) и практический (умение выполнять маневры).

Мероприятие пройдет в Сыктывкаре на улице Первомайская, дом 76 (территория ГБУ РК "Спортивная школа № 1").

Как сообщил зампредседателя правительства Коми и министр экономического развития региона Евгений Мазур, победитель будет представлять республику на всероссийском финальном этапе.