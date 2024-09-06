Сыктывкар получил семь новых пассажирских автобусов

"Эти автобусы полностью соответствуют всем современным стандартам и требованиям безопасности, они гарантируют комфортное и надежное передвижение. Мы также надеемся на вашу ответственность и профессионализм в их эксплуатации. Это не просто транспортные средства, а инвестиции в благополучие и улучшение качества жизни наших граждан", - заявил Владимир Казаков.

В свою очередь Владимир Голдин отметил, что в Сыктывкаре продолжается этап транспортной реформы, и жители Эжвы, Чова и Орбиты обращаются в администрацию с просьбами сократить интервалы движения общественного транспорта, особенно в часы пик. Это можно осуществить только за счет увеличения числа автобусов на маршрутах, что и планируется сделать в ближайшее время. Кроме того, будет введен дополнительный утренний рейс на одном из маршрутов Эжвы, чтобы обеспечить всех жителей возможностью добраться на работу, в школы, вузы и детсады, подчеркнул он.