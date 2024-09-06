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Сыктывкар получил семь новых пассажирских автобусов

Сыктывкар получил семь новых пассажирских автобусовФото администрации Сыктывкара

Сегодня зампредправительства Коми Владимир Казаков вручил ключи от новых семи автобусов мэру Сыктывкара Владимиру Голдину.

Чиновник подчеркнул, что одно из приоритетных направлений работы правительства и местных органов власти — это обеспечение безопасных и комфортных условий передвижения для жителей республики. Об этом сообщает администрация столицы Коми.

"Эти автобусы полностью соответствуют всем современным стандартам и требованиям безопасности, они гарантируют комфортное и надежное передвижение. Мы также надеемся на вашу ответственность и профессионализм в их эксплуатации. Это не просто транспортные средства, а инвестиции в благополучие и улучшение качества жизни наших граждан", - заявил Владимир Казаков.

В свою очередь Владимир Голдин отметил, что в Сыктывкаре продолжается этап транспортной реформы, и жители Эжвы, Чова и Орбиты обращаются в администрацию с просьбами сократить интервалы движения общественного транспорта, особенно в часы пик. Это можно осуществить только за счет увеличения числа автобусов на маршрутах, что и планируется сделать в ближайшее время. Кроме того, будет введен дополнительный утренний рейс на одном из маршрутов Эжвы, чтобы обеспечить всех жителей возможностью добраться на работу, в школы, вузы и детсады, подчеркнул он.

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