В Коми сотрудники полиции задержали браконьера, убившего самку лося

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Как сообщил МВД Республики Коми, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Ухте в процессе патрулирования для обеспечения безопасности дорожного движения остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили мешок с частями разделанной туши животного, самозарядный охотничий карабин и четыре использованные гильзы.

Водителя и пассажира доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Выяснилось, что задержанными оказались жители Ухты, 1984 и 1994 годов рождения, ранее не имеющие судимостей.

Правоохранители установили, что один из мужчин, находясь в лесах Сосногорского района, использовал огнестрельное оружие для отстрела самки лося. Разрешительных документов и лицензии на охоту у нарушителя не было. Незаконные действия браконьера нанесли ущерб животному миру Республики Коми в размере 400 тысяч рублей.

Следователь в Сосногорске возбудил уголовное дело против жителя Ухты, расценив его действия по ч.1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). В отношении обвиняемого принята мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Следствие по данному делу продолжается.