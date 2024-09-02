Жительница Коми перевела аферистам почти 200 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за лекарства
- 22:45 2 сентября
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- Инесса Богатая
В Коми 37-летняя женщина отдала мошенникам почти 200 тысяч рублей. Гражданка обратилась в полицию. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По информации ведомства, женщина сообщила, что на протяжении трех месяцев заказывала лекарства для матери через широко известную газету. Через полгода ей позвонил человек, представившийся сотрудником компании-производителя этих препаратов, и сообщил, что из-за многочисленных жалоб на серьезные побочные эффекты именно той партии, которую она покупала, компания решила выплатить компенсацию пострадавшим за некачественный товар.
Затем неизвестный потребовал перевести 42 тысячи рублей для получения сертификата на 165 тысяч рублей. На следующий день он сообщил, что готов еще один сертификат на сумму 300 тысяч рублей, но для его активации требуется еще 67 тысяч рублей. Звонки поступали в течение недели. Женщина не проверила полученную информацию и в итоге перевела на счет злоумышленника 177 тысяч рублей.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело.