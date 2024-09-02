Жительница Коми перевела аферистам почти 200 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за лекарства

В Коми 37-летняя женщина отдала мошенникам почти 200 тысяч рублей. Гражданка обратилась в полицию. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По информации ведомства, женщина сообщила, что на протяжении трех месяцев заказывала лекарства для матери через широко известную газету. Через полгода ей позвонил человек, представившийся сотрудником компании-производителя этих препаратов, и сообщил, что из-за многочисленных жалоб на серьезные побочные эффекты именно той партии, которую она покупала, компания решила выплатить компенсацию пострадавшим за некачественный товар.