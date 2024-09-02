В этом году в Коми лесные пожары уничтожили более 300 гектаров леса

С мая этого года в Коми лесные пожары уничтожили 302,78 гектаров леса. Подробные данные об этих пожарах доступны на портале ИАС "Лесные пожары".

Всего за этот год произошло 73 лесных пожара. Наибольшее количество возгораний было зафиксировано в июле, самом жарком месяце лета — 44 пожара. В ходе лесоавиационных работ было обнаружено 59 возгораний. В большинстве случаев пожары удалось потушить меньше чем за сутки, однако 5 пожаров потребовали до 2 дней на тушение и еще 3 — до 3 дней.