В Сыктывкаре под мостом нашли тело 73-летнего пенсионера
- 20:30 2 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре под Краснозатонским мостом в реке Сысола нашли тело пожилого мужчины. Подробности трагического инцидента сообщили в "СПАС-КОМИ".
1 сентября спасатели выехали для эвакуации тела погибшего человека и дальнейшей передачи его сотрудникам правоохранительных органов. В полиции удалось установить личность мужчины. Им оказался местный житель 1951 года рождения.
Кроме того, добавим, что по предварительной информации, тело мужчины принадлежит 73-летнему жителю Сыктывкара, который ушел из дома с рюкзаком 26 августа и пропал. Волонтеры "Лиза Алерт" распространили ориентировку и организовали поиски пенсионера, однако уже 1 сентября все работы они прекратили.
Напомним, ранее мы писали о том, что 72-летняя женщина ушла в лес за ягодами и потерялась. Инцидент случился 30 августа. На ее поиски вышли 25 волонтеров "Лиза Алерт". Благодаря общим усилиям, женщину удалось найти.