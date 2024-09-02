В Сыктывкаре под мостом нашли тело 73-летнего пенсионера

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В Сыктывкаре под Краснозатонским мостом в реке Сысола нашли тело пожилого мужчины. Подробности трагического инцидента сообщили в "СПАС-КОМИ". 1 сентября спасатели выехали для эвакуации тела погибшего человека и дальнейшей передачи его сотрудникам правоохранительных органов. В полиции удалось установить личность мужчины. Им оказался местный житель 1951 года рождения.

Кроме того, добавим, что по предварительной информации, тело мужчины принадлежит 73-летнему жителю Сыктывкара, который ушел из дома с рюкзаком 26 августа и пропал. Волонтеры "Лиза Алерт" распространили ориентировку и организовали поиски пенсионера, однако уже 1 сентября все работы они прекратили.