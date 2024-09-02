В Коми многодетные семьи могут получить выплаты в размере пяти тысяч рублей для подготовки к школе
- 19:00 2 сентября
- 6+
- Инесса Богатая
Фото из архива
В Коми можно оформить выплаты на подготовку детей к школе. Эта ежегодная акция доступна лишь многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей. Об этом проинформировал в своем телеграм-канале Глава республики Владимир Уйба.
Выплаты предоставляются для каждого ребенка от 6 до 18 лет в размере пяти тысяч рублей. Оформить эту материальную помощь можно до 1 декабря этого года. Для этого необходимо подать заявление в Центр социальной защиты или в МФЦ. Родителям необходимо будет предоставить лишь паспорта.
Владимир Уйба также подчеркнул, что в этом году учитывают детей до 23 лет, которые обучаются в очном формате.
Добавим, что в 2023 году такую поддержку получили целых 55 семей с 260 детьми.