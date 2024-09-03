Морковь будет невероятно сладкая: соберите урожай именно в этот день, и корнеплод порадует отменным вкусом
- 07:15 3 сентября
- 12+
- Служба новостей
Будет храниться до самой весны
Для тех садоводов и огородников, которые привыкли заранее планировать важные сельскохозяйственные работы, лунный календарь станет незаменимым помощником осенью. Он не только подсказывает оптимальные сроки для посева различных культур, но и благоприятные периоды для сбора урожая.
Факторы, влияющие на сроки уборки моркови
Безусловно, при определении времени уборки корнеплодов, в первую очередь, необходимо ориентироваться на погодные условия. Идеальная погода для сбора урожая моркови - сухая и прохладная, желательно, чтобы такая погода держалась хотя бы пару дней до начала уборки. Морковь достаточно холодостойкая культура и способна выдержать небольшие заморозки, поэтому не стоит торопиться с уборкой до наступления первых холодов. Если погодные условия благоприятны, можно обратиться к лунному календарю, который в сентябре предлагает достаточно много удачных дней для сбора урожая моркови.
Благоприятные дни для уборки моркови в сентябре 2024 года
Согласно лунному календарю, в сентябре 2024 года наиболее подходящими днями для уборки моркови являются 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25 и 26 числа. В начале месяца урожай моркови обычно убирают в более северных регионах, таких как Урал и Сибирь, а в центральной части России оптимальное время для сбора урожая этого корнеплода приходится на конец сентября или октябрь.