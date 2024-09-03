Морковь будет невероятно сладкая: соберите урожай именно в этот день, и корнеплод порадует отменным вкусом

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Будет храниться до самой весны Для тех садоводов и огородников, которые привыкли заранее планировать важные сельскохозяйственные работы, лунный календарь станет незаменимым помощником осенью. Он не только подсказывает оптимальные сроки для посева различных культур, но и благоприятные периоды для сбора урожая.

Факторы, влияющие на сроки уборки моркови

Безусловно, при определении времени уборки корнеплодов, в первую очередь, необходимо ориентироваться на погодные условия. Идеальная погода для сбора урожая моркови - сухая и прохладная, желательно, чтобы такая погода держалась хотя бы пару дней до начала уборки. Морковь достаточно холодостойкая культура и способна выдержать небольшие заморозки, поэтому не стоит торопиться с уборкой до наступления первых холодов. Если погодные условия благоприятны, можно обратиться к лунному календарю, который в сентябре предлагает достаточно много удачных дней для сбора урожая моркови.

Благоприятные дни для уборки моркови в сентябре 2024 года