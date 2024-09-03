Чем подкормить пионы осенью, чтобы летом они радовали роскошным цветением: список средств

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В сентябре и октябре пионам необходим грамотный уход, основа которого — правильная подкормка. Без нее бутоны следующим летом не смогут вырасти большими и пышно расцвести, пишет портал www.ivd.ru. Осенью дачники традиционно уделяют внимание огороду, подготавливая землю на нем для будущих посадок, а про цветущие многолетники часто забывают. Многим кажется, что пионы настолько неприхотливы и нетребовательны, что после увядания достаточно обрезать их, чтобы они благополучно перезимовали и снова расцвели следующим летом. Однако это не так. Эти цветы нуждаются в поддержке удобрениями перед холодной порой. Рассказываем, чем подкормить пионы осенью и как это сделать правильно.

Все о подкормке пионов перед зимой

Зачем нужна осенняя подкормка

Подходящие удобрения

— Минеральные

— Органические

— Народные средства

Как вносить подкормки

Что еще надо сделать

Для чего нужна подкормка осенью

Когда кусты пионов начинают увядать, может показаться, что они уже впадают в спячку, и лучше всего будет обеспечить им полный покой. Но думать так — большая ошибка: в это время растению нужно внимание и забота, иначе следующим летом можно не дождаться красивого цветения.

Хотя в период с сентября по ноябрь пионы выглядят безжизненными, их мощная корневая система продолжает активную работу, усиленно запасая полезные вещества на зиму и начало весны. Все лето куст тратил силы на роскошные пышные цветы, вытягивая из почвы нужные ему минералы. И даже если вы не забывали регулярно поливать его удобрениями, земля в конце августа обычно сильно истощена и не может дать всего необходимого этой культуре.

Осенняя подкормка позволяет восполнить недостаток минеральных и органических веществ, благодаря чему цветок сможет без потерь пережить холода, и весной быстро пуститься в рост. Если не удобрить насаждения, кусты не дадут больших цветов в следующем сезоне, а то и вовсе не зацветут. Более того, если случатся сильные морозы, этот многолетник может не пережить их, будучи ослабленным и лишенным важных микро- и макроэлементов.

Помимо насыщения полезными веществами, желательно выполнить еще ряд несложных, но очень важных дел — подрезать растение, защитить от вредителей и т.д. Сочетая грамотную подкормку пионов осенью и подготовку к зиме по всем правилам, можно добиться эффектного цветения из года в год.

Кусты желательно подкармливать, даже если они выглядят совершенно здоровыми, а уж если бутоны на них были мелкими, бледными и быстро увядали, то сделать это просто необходимо.

Чем подкормить пионы осенью под зиму

Выбор полезных веществ довольно велик: это могут быть минеральные удобрения или органические, покупные или сделанные по народным рецептам. Лучше всего комбинировать разные подкормки, чтобы растение получило полную и всестороннюю поддержку перед зимой.

Минеральные удобрения

Минералы считаются основой осенней поддержки для пионов. Если нет возможности удобрить кусты по максимуму, то внести минеральный состав — это то, что надо сделать в первую очередь.

Лучшие для культуры вещества в преддверии зимы — калий и фосфор (дозировку лучше уточнять на упаковках). Благодаря этим веществам растение сможет заложить новые почки на будущий год. Также к ним можно добавить магний и серу. Из промышленных препаратов подойдут суперфосфат, сульфат калия, калимагнезия и т.д.

В свою очередь, оптимальный подручный вариант, чем подкормить пионы осенью в сентябре, — это древесная зола. Она содержит достаточно кальция и калия, а также немного фосфора. Чтобы увеличить количество последнего элемента, добавьте в состав костную муку.

Совет: можно упростить себе задачу и выбрать готовое комплексное удобрение для цветочных культур с пометкой, что оно предназначено для использования осенью.

Не следует кормить пионы перед зимой селитрой, мочевиной и другими средствами, в состав которых входит азот. Это вещество стимулирует наращивание зеленой массы, что осенью совершенно ни к чему: к холодам растение должно перейти в режим покоя, а не активно расти.

Органика

Из этой категории удобрений пионам понравится компост и перепревший навоз. Их разводят в теплой воде в соотношении 1:5, настаивают в темном месте, а затем разбавляют 10-ю литрами жидкости и поливают из расчета 2 литра раствора на куст.

Торф в качестве подкормки на клумбу стоит класть только в одном случае — если почва имеет сильную щелочную реакцию. Это органическое вещество, хоть и считается полезным, сильно закисляет грунт, поэтому если земля имеет нейтральную, слабощелочную и тем более кислую реакцию, вносить его ни в коем случае нельзя (пионам не нравится слишком кислая земля). Свежий навоз также под запретом, так как в нем содержится азот, а он перед зимой растениям ни к чему.



Народные средства

Если у вас нет магазинного удобрения, его можно сделать самому. Кроме того, народные рецепты используют в дополнение к промышленным.

Чем подкормить пионы осенью (в августе и сентябре, до обрезки) из таких средств?

Кофейная гуща содержит много минералов и может с успехом применяться вместо некоторых покупных удобрений. Однако использовать ее надо ограничено (одного раза после цветения вполне достаточно), иначе почва станет слишком кислой.

Банановая кожура — отличный источник калия, магния и других важных веществ. Шкурку от банана можно высушить в духовке и растереть в порошок, а затем готовить из него раствор для полива. Либо ее можно мелко порезать и неглубоко закопать (раскладывать кожуру, не присыпая землей, не следует — она начнет портиться и привлечет насекомых).

Яичная скорлупа также подходит для подкормки. Для этого очистки от 10 яиц заливают 5 литрами воды и настаивают несколько дней. Для каждого куста достаточно половины литра такого настоя.

Желательно совмещать эти добавки, так как одни из них богаты калием, во вторых много фосфора, третьи содержат другие важные микро- и макроэлементы. Вместе они окажут намного более выраженный эффект, чем по отдельности.

Совет: откажитесь от идеи порадовать цветы настоем дрожжевого хлеба. Несмотря на то, что в другие периоды такое удобрение укрепляет здоровье этой культуры, перед зимой оно вызовет усиленный рост растения, что крайне нежелательно.

Как вносить удобрения

Осенью применяют только корневую подкормку, поскольку листья увядают, засыхают и не могут впитывать и транспортировать полезные вещества. Кроме того, делать это желательно до середины октября (ориентируйтесь на срок в 30-45 дней после окончания цветения) и строго соблюдать дозировки. Если дать кусту слишком много питания или сделать это очень поздно, он снова пустится в рост и не успеет перейти в стадию покоя до наступления холодов. Еще одно важное правило — подкармливать надо до выполнения обрезки.

В первую очередь вносят минеральные удобрения, так как на этом этапе они гораздо важнее органических. Если вы не успеете заделать в почву органику, для растения это будет не слишком критично, а без фосфора и калия оно не сможет порадовать красивыми цветами, когда придет следующий сезон.

Можно использовать как жидкие, так и сухие составы. В первом случае вещество разводят по инструкции и поливают по кругу на расстоянии 25-40 см от стебля (именно там находятся всасывающие корешки). Во втором гранулы кладут в траншею, также вырытую на небольшом отдалении от основания куста, присыпают землей и обильно поливают водой.

Совет: если погода стоит дождливая, лучше воспользоваться сухими подкормками (они легко растворятся в мокрой земле без дополнительного полива), так как лишняя вода пионам ни к чему — от сырости у них начинают гнить корни.

Органику не обязательно закапывать в почву. Достаточно разбросать ее по поверхности, а дальше под действием осадков питательные вещества из нее будут постепенно переходить в землю, обогащая ее и делая более плодородной.

Что еще надо сделать

Осенью самое время улучшить почву, если она по каким-то причинам не подходит пиону. В глинозем, чтобы улучшить дренаж, добавляют песок, в кислую землю — доломитовую муку или известь. Кроме того, стоит профилактически обработать посадки и грунт фунгицидами и инсектицидами, чтобы уничтожить личинки насекомых и споры болезней.

Также перед зимой пиону обязательно обрезают стебли, иначе они сгниют от холода и станут источником инфекции в саду. Делают это, когда куст окончательно переходит в стадию покоя (в средней полосе это случается в конце октября или начале ноября, в северных районах чуть раньше, а в южных — немного позже). Понять это можно по полностью пожелтевшей листве: такое ее состояние означает, что все питательные вещества перешли в корневую систему. Не обрезайте растение сразу после отцветания, когда листва на нем еще зеленая. В это время оно закладывает почки роста для следующего года. Без зеленой массы процессы фотосинтеза замедляются и куст не сможет получить достаточное количество нужных веществ для их развития, а значит, летом на нем не появятся цветы. Желательно выждать 1-1,5 месяца, потом внести минеральные подкормки и лишь затем приступать к обрезке.

Укорачивают ветки острым чистым ножом (желательно продезинфицировать его спиртом или кипятком), а место среза присыпают золой либо активированным углем. Над землей оставляют 3-5 см стебля у здоровых экземпляров (это необходимо, чтобы случайно не задеть почки возобновления, которые закладываются близко к корневищу), а болеющие или старые срезают до самого грунта. Такая методика подходит для всех травянистых сортов. Древовидные сорта подрезают по-другому: одревесневшие части обычно вовсе не трогают и удаляют только лишние побеги, растущие не в ту сторону.

Срезанную зеленую массу выкидывают за пределами участка или сжигают (так как в ней могут остаться личинки паразитов и бактерии).

В укрывании травянистые пионы не нуждаются (за исключением недавно высаженных), однако пространство вокруг них стоит замульчировать, чтобы уберечь корни от морозов. В качестве мульчи используют сухие листья, перегной, опилки и т.д. Молодые саженцы накрывают лапником, картоном или нетканым материалом. Если вы решите утеплить грунт торфом, весной его желательно убрать, чтобы он не поменял pH-реакцию почвы.