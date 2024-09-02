В Сыктывкаре открылась новая школа в микрорайоне Емваль на 825 учеников
- 17:30 2 сентября
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- Инесса Богатая
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась в недавно построенном корпусе школы №30 в м. Емваль Эжвинского района. Этот новый учебный корпус, рассчитанный на 825 учеников, начал свою работу 2 сентября. Современная и функциональная школа стала первой в своем роде в республике. Широкий спектр профильных классов и мастерских дает возможность каждому учащемуся заранее выбрать свою будущую профессию.
Глава Коми Владимир Уйба лично прибыл на школьную линейку, чтобы поздравить учеников и педагогов с началом учебного года. Он отметил, что обеспечение качественного и доступного образования для всех школьников — главный приоритет правительства, и подчеркнул важность открытия новой школы, оснащенной самым современным и уникальным оборудованием, цифровыми лабораториями и спортивными зонами.
Владимир Уйба торжественно вручил ключ от школы директору Вере Филипповой. Министр образования и науки Наталья Якимова отметила, что новый корпус позволил школе отказаться от второй смены и подчеркнула, что подобные учебные заведения решают проблемы густонаселенных районов.
Согласно словам министра образования Республики Коми, строительство школы финансировалось из федерального и регионального бюджета на сумму около 1,8 млрд рублей, включая 20 млн рублей на создание "Кванториума". Праздничная линейка открылась поднятием государственных флагов и исполнением гимна, а перед гостями выступили кадеты из школы №18 г. Сыктывкара.