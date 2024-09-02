В Сыктывкаре открылась новая школа в микрорайоне Емваль на 825 учеников

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась в недавно построенном корпусе школы №30 в м. Емваль Эжвинского района. Этот новый учебный корпус, рассчитанный на 825 учеников, начал свою работу 2 сентября. Современная и функциональная школа стала первой в своем роде в республике. Широкий спектр профильных классов и мастерских дает возможность каждому учащемуся заранее выбрать свою будущую профессию.

Глава Коми Владимир Уйба лично прибыл на школьную линейку, чтобы поздравить учеников и педагогов с началом учебного года. Он отметил, что обеспечение качественного и доступного образования для всех школьников — главный приоритет правительства, и подчеркнул важность открытия новой школы, оснащенной самым современным и уникальным оборудованием, цифровыми лабораториями и спортивными зонами.