Маринованные огурцы по-фински с горчицей: вкусная заготовка на зиму
- 21:30 2 сентября
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Делимся еще одним рецептом маринованных огурцов. На этот раз советуем вам финский способ. Попробуйте добавить в маринованные огурцы горчицу. Получится очень вкусная заготовка на зиму, пишет news.ru.
Ингредиенты
- Огурцы крепкие— 1,5 кг;
- горчица в зернах — 2 ч. л.;
- уксус — 100 мл;
- сахарный песок — 100 г;
- соль — 2 ст. л.;
- вода — 1 л;
- лист лавровый — 3-4 шт.
Способ приготовления
Хорошенько вымойте огурцы, а затем оставьте в прохладной воде на пару часов, чтобы они вышли более крепкими и хрустящими.
Тем временем займитесь банками: вымойте, простерилизуйте.
У огурцов отрежьте концы, нарежьте небольшими брусочками толщиной 2–3 см.
Займемся маринадом: в кастрюлю с водой забросим соль, сахар, пару ложек горчицы и несколько лавровых листиков. Доведите смесь до кипения и залейте туда же уксус.
Затем отправьте в ту же емкость огурцы, проварите их минут 5.
Выключите плиту, разлейте смесь по банкам. Завинтите крышки, переверните так, чтобы дно было сверху. Укутайте в полотенце или одеяло и оставьте на ночь. Хранить заготовку следует в холодном месте.
Вот еще любопытная информация о маринованных огурцах по финскому рецепту:
- калорийность — 30 ккал на 100 г;
- время приготовления — около суток (вместе со временем маринования).