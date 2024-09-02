В одном из районов Коми спорткомплекс оборудуют современными инженерно-техническими средствами ради безопасности

Чтобы обеспечить безопасность Спортивного комплекса в Усть-Цильме, его оснастят современными инженерно-техническими средствами. Об этом сообщил Ижемский районный суд.

По информации ведомства, до конца декабря этого года там установят систему экстренного оповещения для сотрудников и посетителей, а также завершат монтаж охранной телевизионной системы, позволяющей идентифицировать лица пришедших при необходимости.