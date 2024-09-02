В одном из районов Коми спорткомплекс оборудуют современными инженерно-техническими средствами ради безопасности
- 16:30 2 сентября
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- Инесса Богатая
Чтобы обеспечить безопасность Спортивного комплекса в Усть-Цильме, его оснастят современными инженерно-техническими средствами. Об этом сообщил Ижемский районный суд.
По информации ведомства, до конца декабря этого года там установят систему экстренного оповещения для сотрудников и посетителей, а также завершат монтаж охранной телевизионной системы, позволяющей идентифицировать лица пришедших при необходимости.
Этим занялась прокуратура, которая потребовала выполнение этих мер через суд и добилась своего.
Кроме того, добавим, что в спорткомлексе, благодаря усилиям центре физкультуры, спорта и туризма Усть-Цилемского района, установили микрофон и охранную телевизионную систему, полностью соответствующую всем стандартам ГОСТа.
Напомним, в Коми заброшенное кладбище исчезнувшего село включат в реестр объектов культурного наследия.