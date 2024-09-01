Забудьте о Турции и Египте: новая страна для отдыха, где русских встречают, как родных — заботятся круче, чем бабушка

Сейчас многие путешественники из России рассматривают для отдыха в основном Турцию или Египет. Дело в том, что туда не нужна виза, а также существует множество прямых рейсов.

Но по заявлениям опытных путешественников, в последнее время сервис в этих странах не радует, а цены выросли вдвое. Кроме того, были случаи, когда у российских путешественников случались конфликты с местными из-за политических взглядов.