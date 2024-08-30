Житель Коми поджег авто своего знакомого из-за конфликта

В Усть-Куломском районе 56-летний мужчина поджег автомобиль своего собутыльника. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По данным ведомства, во время совместного распития спиртного между ним и владельцем авто возник конфликт. Под влиянием негативных эмоций подозреваемый поджег автомобиль знакомого, нанеся ущерб на сумму не менее 100 тысяч рублей. Он признал свою вину.