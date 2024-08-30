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Житель Коми поджег авто своего знакомого из-за конфликта

Житель Коми поджег авто своего знакомого из-за конфликтаФото из архива

В Усть-Куломском районе 56-летний мужчина поджег автомобиль своего собутыльника. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По данным ведомства, во время совместного распития спиртного между ним и владельцем авто возник конфликт. Под влиянием негативных эмоций подозреваемый поджег автомобиль знакомого, нанеся ущерб на сумму не менее 100 тысяч рублей. Он признал свою вину.

Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, жительницу Республики Коми оштрафовали на десять тысяч рублей за комментарий в интернете, который дискредитировал ВС РФ. На женщину также завели административное дело.

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