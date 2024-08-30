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Жительницу Коми оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарий, дискредитирующий Вооруженные Силы РФ

Жительницу Коми оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарий, дискредитирующий Вооруженные Силы РФФото из архива

Жительница Ухты выложила на своей странице в социальных сетях пост, дискредитирующий Вооруженные Силы Российской Федерации. Правоохранительные органы увидели ее высказывание и привлекли женщину к административной ответственности. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе судов региона.

Как сообщает ведомство, ситуация произошла в июле. Ухтинка была дома и написала на платформе во ВКонтакте комментарий, нарушающий закон и направленный на дискредитацию ВС РФ. Гражданке за ее действия назначили штраф в размере десяти тысяч рублей. В данный момент постановление суда пока еще не вступило в законную силу.

Напомним, житель Инты перевел мошенникам почти восемь миллионов рублей. Он на протяжении месяца перечислял деньги аферистам, думая, что зарабатывает.

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