Жительницу Коми оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарий, дискредитирующий Вооруженные Силы РФ

Жительница Ухты выложила на своей странице в социальных сетях пост, дискредитирующий Вооруженные Силы Российской Федерации. Правоохранительные органы увидели ее высказывание и привлекли женщину к административной ответственности. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе судов региона.

Как сообщает ведомство, ситуация произошла в июле. Ухтинка была дома и написала на платформе во ВКонтакте комментарий, нарушающий закон и направленный на дискредитацию ВС РФ. Гражданке за ее действия назначили штраф в размере десяти тысяч рублей. В данный момент постановление суда пока еще не вступило в законную силу.