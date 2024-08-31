Битва с хреном: 5 эффективных способов от агронома Давыдовой — ни забот, ни хлопот

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Война за свободное место на участке будет на вашей стороне Если вы устали бороться с хреном, который занимает все больше места в огороде, эти советы для вас. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как от него избавиться раз и навсегда.

5 советов от агронома Давыдовой

Совет первый

Перекопайте землю с выборкой корней. Для облегчения работ воспользуйтесь вилами.

Совет второй

Укройте участок темным материалом, который не пропускает солнечный свет. Процедуру нужно проводить не менее 2-х сезонов подряд.

Совет третий

Хрен можно убрать при помощи поваренной соли. Выкопайте корневище вместе с комом земли. В получившуюся ямку поверх оставшихся корешков насыпьте толстый слой поваренной соли. Больше хрен на этом месте не взойдет.

Совет четвертый

Поливайте хрен кипятком. Процедуру нужно повторять один раз в две недели, пока растение не погибнет.

Совет пятый