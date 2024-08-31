Битва с хреном: 5 эффективных способов от агронома Давыдовой — ни забот, ни хлопот
- 07:15 31 августа
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- Служба новостей
Война за свободное место на участке будет на вашей стороне
Если вы устали бороться с хреном, который занимает все больше места в огороде, эти советы для вас. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как от него избавиться раз и навсегда.
5 советов от агронома Давыдовой
Совет первый
Перекопайте землю с выборкой корней. Для облегчения работ воспользуйтесь вилами.
Совет второй
Укройте участок темным материалом, который не пропускает солнечный свет. Процедуру нужно проводить не менее 2-х сезонов подряд.
Совет третий
Хрен можно убрать при помощи поваренной соли. Выкопайте корневище вместе с комом земли. В получившуюся ямку поверх оставшихся корешков насыпьте толстый слой поваренной соли. Больше хрен на этом месте не взойдет.
Совет четвертый
Поливайте хрен кипятком. Процедуру нужно повторять один раз в две недели, пока растение не погибнет.
Совет пятый
Опрыскайте листья хрена раствором мочевины. Достаточно 90 г на 1 л воды.