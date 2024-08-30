Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
- 30 августа 21:33
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- Служба новостей
Тертые огурцы можно подавать как самостоятельную закуску, а также использовать в рассольниках и салатах. Делимся рецептом тертых огурцов на зиму в банках.
Ингредиенты
- Огурцы — 600 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч.л.
- Уксус 9% — 3 ст. л.
- Перец горошком — 6–8 шт.
Способ приготовления
Натрите вымытые овощи на мелкой или средней терке, выложите в глубокую емкость.
Влейте уксус, посолите и добавьте сахар. Перемешайте.
На дно стерилизованной банки всыпьте перец. Следом выложите тертые овощи.
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Поставьте банку в кастрюлю, застеленную полотенцем. Залейте водой по плечики и кипятите 15 минут.
Закатайте банку, поставьте вверх дном, накройте плотной тканью. Теперь заготовка должна остыть при комнатной температуре. Далее храните в холодильнике или погребе.
Тертые огурцы на зиму в банках готовы!
- Время приготовления — 30 минут.
- Калорийность — 36 ккал на 100 г.
Ранее мы поделились рецептом огурцов, засоленных холодным способом, пишет news.ru.