Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму

Тертые огурцы можно подавать как самостоятельную закуску, а также использовать в рассольниках и салатах. Делимся рецептом тертых огурцов на зиму в банках.

Ингредиенты

Огурцы — 600 г

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ч.л.

Уксус 9% — 3 ст. л.

Перец горошком — 6–8 шт.

Способ приготовления

Натрите вымытые овощи на мелкой или средней терке, выложите в глубокую емкость.