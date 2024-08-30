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Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму

Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму

Тертые огурцы можно подавать как самостоятельную закуску, а также использовать в рассольниках и салатах. Делимся рецептом тертых огурцов на зиму в банках.

Ингредиенты

  • Огурцы — 600 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Уксус 9% — 3 ст. л.
  • Перец горошком — 6–8 шт.

Способ приготовления

Натрите вымытые овощи на мелкой или средней терке, выложите в глубокую емкость.

Влейте уксус, посолите и добавьте сахар. Перемешайте.

На дно стерилизованной банки всыпьте перец. Следом выложите тертые овощи.

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Поставьте банку в кастрюлю, застеленную полотенцем. Залейте водой по плечики и кипятите 15 минут.

Закатайте банку, поставьте вверх дном, накройте плотной тканью. Теперь заготовка должна остыть при комнатной температуре. Далее храните в холодильнике или погребе.

Тертые огурцы на зиму в банках готовы!

  • Время приготовления — 30 минут.
  • Калорийность — 36 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом огурцов, засоленных холодным способом, пишет news.ru.

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