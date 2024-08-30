Эксперты определили питательная рыба: употребляйте дважды в неделю - богата селеном, фосфором и вкусна

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Преимущества рыбы Рыба является источником множества пожтительных питательных веществ, оказывающих благотворное влияние на здоровье человека. Однако не все виды рыбы одинаково полезны, поэтому важно научиться правильно выбирать наиболее качественную продукцию.

Особенности морской и речной рыбы Общепринято, что морская рыба богаче омега-3 жирными кислотами, а речная содержит больше белков и железа. Однако эти характеристики не являются универсальными, так как на полезные свойства влияют условия обитания рыбы и способы её обработки.

Проблемы с фермерской рыбой

Всё большую популярность приобретает рыбоводство. Однако фермерская рыба может содержать стимуляторы роста, красители и антибиотики, из-за чего утрачивает часть пользы для организма человека.

Рекомендации экспертов

Диетологи советуют отдавать предпочтение дикой рыбе, выловленной в естественной среде. Среди морских видов лучшими являются лосось, треска, минтай, сельдь, скумбрия. Из речной рыбы рекомендуют щуку и окуня.

Кальмары также относятся к полезным морепродуктам, так как пока не поддаются массовому разведению.

Правильный выбор - залог здоровья