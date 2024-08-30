Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Когда времени в обрез: эти конвертики из лаваша станут любимым завтраком — непременно приготовьте вместо надоевшей каши

Когда времени в обрез: эти конвертики из лаваша станут любимым завтраком — непременно приготовьте вместо надоевшей кашиfreepik.com

Это блюдо отлично подойдёт для завтрака и перекуса. Если в холодильнике завалялись отварная курица, колбаса или грибы, обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Вам не придётся выбрасывать продукты. В составе этих конвертиков они приобретут неземной вкус.

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 упаковка;
  • колбаса — 150 г;
  • сыр — 100 г;
  • помидоры — 1−2 шт.;
  • яйца — 1−2 шт.;
  • зелень по вкусу;
  • чеснок — 1−2 зубчика;
  • сметана или майонез — 1 ст. ложка;
  • кунжут — 1 ст. ложка (по желанию);

соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте помидоры мелкими кубиками, а колбасу — кубиками. Натрите сыр на тёрке.

Смешайте все ингредиенты для начинки. Добавьте зелень, чеснок, сметану или майонез, соль и специи (по желанию).

Разрежьте лаваш на широкие полоски. На край каждой полоски выложите столовую ложку начинки и сложите несколько раз в виде треугольника.

Яйца взбейте в миске. Противень застелите бумагой для выпечки.

Каждый треугольник обмакните в яйца, выложите на противень. Посыпьте кунжутом.

Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте треугольники до красивой румяной корочки.

...

  • 0

Популярное

Последние новости