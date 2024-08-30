Когда времени в обрез: эти конвертики из лаваша станут любимым завтраком — непременно приготовьте вместо надоевшей каши
- 17:01 30 августа
- 6+
- Служба новостей
Это блюдо отлично подойдёт для завтрака и перекуса. Если в холодильнике завалялись отварная курица, колбаса или грибы, обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Вам не придётся выбрасывать продукты. В составе этих конвертиков они приобретут неземной вкус.
Ингредиенты:
- лаваш — 1 упаковка;
- колбаса — 150 г;
- сыр — 100 г;
- помидоры — 1−2 шт.;
- яйца — 1−2 шт.;
- зелень по вкусу;
- чеснок — 1−2 зубчика;
- сметана или майонез — 1 ст. ложка;
- кунжут — 1 ст. ложка (по желанию);
соль и специи по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте помидоры мелкими кубиками, а колбасу — кубиками. Натрите сыр на тёрке.
Смешайте все ингредиенты для начинки. Добавьте зелень, чеснок, сметану или майонез, соль и специи (по желанию).
Разрежьте лаваш на широкие полоски. На край каждой полоски выложите столовую ложку начинки и сложите несколько раз в виде треугольника.
Яйца взбейте в миске. Противень застелите бумагой для выпечки.
Каждый треугольник обмакните в яйца, выложите на противень. Посыпьте кунжутом.
Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте треугольники до красивой румяной корочки.