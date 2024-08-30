Когда времени в обрез: эти конвертики из лаваша станут любимым завтраком — непременно приготовьте вместо надоевшей каши

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Это блюдо отлично подойдёт для завтрака и перекуса. Если в холодильнике завалялись отварная курица, колбаса или грибы, обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Вам не придётся выбрасывать продукты. В составе этих конвертиков они приобретут неземной вкус.



Ингредиенты: лаваш — 1 упаковка;

колбаса — 150 г;

сыр — 100 г;

помидоры — 1−2 шт.;

яйца — 1−2 шт.;

зелень по вкусу;

чеснок — 1−2 зубчика;

сметана или майонез — 1 ст. ложка;

кунжут — 1 ст. ложка (по желанию); соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте помидоры мелкими кубиками, а колбасу — кубиками. Натрите сыр на тёрке.

Смешайте все ингредиенты для начинки. Добавьте зелень, чеснок, сметану или майонез, соль и специи (по желанию).

Разрежьте лаваш на широкие полоски. На край каждой полоски выложите столовую ложку начинки и сложите несколько раз в виде треугольника.

Яйца взбейте в миске. Противень застелите бумагой для выпечки.

Каждый треугольник обмакните в яйца, выложите на противень. Посыпьте кунжутом.