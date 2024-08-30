"Начнется уже 30 августа и будет 13 дней подряд". Синоптики дали неожиданный прогноз погоды по регионам России

На юге Дальнего Востока, включая Владивосток, в конце лета прогнозируется жара с температурами до +30°C и выше. Высокая влажность усилит ощущение тепла до 33–35 градусов. Однако этот жаркий период не продлится долго — его сменят продолжительные осадки.

В Новосибирске и других сибирских регионах в начале сентября тоже ожидается рост температур до +30°C, за чем последуют сильные дожди.