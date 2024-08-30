Раскидываю по углам — и дача зимует без мышей: соседка подсказала средство — весной в доме никакого мышиного помета

Осень на пороге, а это значит, что владельцам дач пора подготовить дом к мышиному нашествию. С наступлением холодов целые полчища грызунов направятся к людским жилищам искать пристанище на зиму.

Эффективными против них являются сильнодействующие запахи. Обладатели острого обоняния, грызуны не могут жить в «пахучих» местах и ищут себе жилище поприятнее.

Одним из самых эффективных средств является креолин, который издавна применяется в ветеринарии. Найти его можно в любой ветаптеке. Этот препарат производится путем перегонки из угля сухим способом, стоит недорого и имеет очень резкий запах.

Препарат стал настоящим народным средством для отпугивания мышей от дач в осенне-зимний период. Чтобы грызуны не облюбовали ваш дом, нужно смочить кусочки ваты или ветоши и разложить их по углам комнат, у мягкой мебели, в кладовке, у продухов дома, в подполе, а также на кухне — излюбленном месте грызунов.

Можно положить пахучие кусочки на куски пакетов, чтобы не запачкать полы. Работайте в респираторе, чтобы не надышаться едким запахом. Средство подходит для дачных домов, в которых живут только летом, а на осень и зиму запирают, пишет hibiny.ru.

По весне вам придется промыть и проветрить дом, однако большинство хозяев и так делает это каждый год. Зато за всю зиму ни единый грызун не посмеет пробраться в ваше жилье.