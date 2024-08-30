В одном из районов Коми появится детский сад почти на 100 мест

В Ижемском районе Республики Коми подходит к концу строительство детского сада на 99 мест. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Так, по информации ведомства, в деревне Бакур строят этот детсад. Текущая общая техническая готовность объекта составляет 97%. В настоящее время идут работы по благоустройству прилегающей территории. Внутри здания завершаются отделочные и монтажные работы.