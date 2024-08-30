В одном из районов Коми появится детский сад почти на 100 мест
- 11:45 30 августа
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- Инесса Богатая
В Ижемском районе Республики Коми подходит к концу строительство детского сада на 99 мест. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Так, по информации ведомства, в деревне Бакур строят этот детсад. Текущая общая техническая готовность объекта составляет 97%. В настоящее время идут работы по благоустройству прилегающей территории. Внутри здания завершаются отделочные и монтажные работы.
Эта постройка была задумана еще в 2010 году, однако из-за различных обстоятельств ее возведение не начиналось. Существующий детский сад находится в неудовлетворительном состоянии, и дети вынуждены посещать здание, построенное в 1903 году, в котором нет ни водопровода, ни канализации.
Строительство началось в 2023 году. Новый детсад будет двухэтажным. Рядом с ним создадут пять групповых площадок с навесами от солнца, а также спортивную зону и навес для колясок.