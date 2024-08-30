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ВТБ внедрил онлайн-выпуск электронной подписи через портал «Госуслуги» для клиентов крупного бизнеса

ВТБ внедрил онлайн-выпуск электронной подписи через портал «Госуслуги» для клиентов крупного бизнесаФото: freepik.com

Клиенты ВТБ из сегмента крупного бизнеса теперь могут получить сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи через портал «Госуслуги» без посещения офиса банка. ВТБ реализовал эту услугу первым на рынке.

Онлайн-выпуск подписи упрощает и ускоряет бизнес-процессы компании, экономит время сотрудника-подписанта. Удалённый выпуск происходит через систему дистанционного банковского обслуживания для крупного бизнеса «ВТБ Бизнес-онлайн». Услуга полностью бесплатна, сотруднику компании достаточно иметь подтверждённую учётную запись физического лица на портале «Госуслуги».

Усиленная неквалифицированная электронная подпись – наиболее распространённый тип подписи в ДБО. Она обеспечивает высокие стандарты информационной безопасности при подписании любых электронных документов: платёжных поручений, реестров на выплату заработной платы, писем в банк и многих других.

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