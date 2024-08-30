ВТБ внедрил онлайн-выпуск электронной подписи через портал «Госуслуги» для клиентов крупного бизнеса

Клиенты ВТБ из сегмента крупного бизнеса теперь могут получить сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи через портал «Госуслуги» без посещения офиса банка. ВТБ реализовал эту услугу первым на рынке.

Онлайн-выпуск подписи упрощает и ускоряет бизнес-процессы компании, экономит время сотрудника-подписанта. Удалённый выпуск происходит через систему дистанционного банковского обслуживания для крупного бизнеса «ВТБ Бизнес-онлайн». Услуга полностью бесплатна, сотруднику компании достаточно иметь подтверждённую учётную запись физического лица на портале «Госуслуги».