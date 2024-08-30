Многолетняя пыль испарится за несколько минут: самый простой и действенный способ очистить подушки не выходя из дома
- 11:04 30 августа
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- Служба новостей
Со временем даже самые качественные подушки теряют свой привлекательный вид и свежесть. На них скапливаются пыль, пот, частички кожи и другие загрязнения. Но не стоит спешить выбрасывать любимые подушки - их можно легко освежить в домашних условиях, вернув им былую чистоту и комфорт.
Для начала, снимите с подушек наперники и постирайте их в стиральной машине, добавив к обычному порошку немного отбеливателя для белых тканей или специального средства для цветных. Выставьте деликатный режим стирки и невысокую температуру. После стирки обязательно прополощите наперники еще раз, чтобы удалить остатки моющих средств.
Пока наперники сохнут, займитесь самими подушками. Для удаления пыли и мелкого сора их можно пропылесосить с обеих сторон, используя насадку с мягкой щетиной. Если на подушках есть пятна, их можно аккуратно обработать мягкой губкой, смоченной в растворе воды и мягкого моющего средства. После этого подушки нужно хорошо просушить на солнце или в сушильной машине на деликатном режиме. Под воздействием солнечных лучей или горячего воздуха также погибнут пылевые клещи и бактерии, которые могут обитать внутри подушек.
Когда подушки и наперники полностью высохнут, соберите их и наслаждайтесь чистотой и свежестью. Регулярный уход за подушками поможет продлить их срок службы и обеспечит здоровый и комфортный сон, пишет pg21.ru.