Многолетняя пыль испарится за несколько минут: самый простой и действенный способ очистить подушки не выходя из дома

Со временем даже самые качественные подушки теряют свой привлекательный вид и свежесть. На них скапливаются пыль, пот, частички кожи и другие загрязнения. Но не стоит спешить выбрасывать любимые подушки - их можно легко освежить в домашних условиях, вернув им былую чистоту и комфорт.

Для начала, снимите с подушек наперники и постирайте их в стиральной машине, добавив к обычному порошку немного отбеливателя для белых тканей или специального средства для цветных. Выставьте деликатный режим стирки и невысокую температуру. После стирки обязательно прополощите наперники еще раз, чтобы удалить остатки моющих средств.