В Коми в июне среднемесячная номинальная зарплата составила почти 90 тысяч рублей

В июне 2024 года в Коми среднемесячная номинальная зарплата составила 89 120 рублей. О такой статистике заявляет Комистат.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата выросла на 10, 9%. Также отметим, что за январь-июнь 2024 года заработные выплаты составили 85 390 рублей, став выше на 12, 5%.