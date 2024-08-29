В Коми в июне среднемесячная номинальная зарплата составила почти 90 тысяч рублей
- 01:00 30 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
В июне 2024 года в Коми среднемесячная номинальная зарплата составила 89 120 рублей. О такой статистике заявляет Комистат.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата выросла на 10, 9%. Также отметим, что за январь-июнь 2024 года заработные выплаты составили 85 390 рублей, став выше на 12, 5%.
Напомним, что в мае текущего года среднемесячная зарплата в региона составила 97, 4 тыс. рублей.
Самую высокую зарплату за пятый месяц года смогли получить работники предприятий по добыче природных ископаемых — 172 447 рублей. Также вторую строчку заняли сотрудники, которые занимаются научными исследованиями и разработками — 151 132 рубля, а также работники сферы транспортировки и хранения — 130 283 рубля.