По рюмке в горшок — и герани как с выставки: кустятся и цветут на полную катушку — даже тюльпановидная не отстает

Зачастую цветоводы сталкиваются с ситуацией, когда пеларгонии перестают цвести, у них бледнеют и опадают листья, а бутоны и не думают формироваться. Исправить ситуацию помогает простая подкормка, сообщает агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова в беседе с «Хибинами».

Состав поможет укрепить корни, защитить их от гниения, оздоровит почву, благодаря чему герань преобразится на глазах, начнет куститься и цвести. Понадобится всего 3 компонента.