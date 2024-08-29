Житель Коми смог через суд добиться компенсации за гибель своей собаки

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В Вуктыле суд обязал владельца собаки, напавшей на питомца истца, выплатить компенсацию за моральный ущерб, сообщает пресс-служба судов Коми. Житель Вуктыла подал в суд, указав, что его питомец погиб в результате нападения другого пса из категории потенциально опасных пород. Собака агрессора была под присмотром хозяина, но без намордника, что нарушает действующие законы.

Напомним, что при выгуле собак в общественных местах они должны быть на поводке и в наморднике, за исключением декоративных пород и животных, для которых анатомически невозможно использование намордника.

Мужчина попросил суд взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, ссылаясь на стресс и утрату собаки, которая была как член семьи.

В ходе дела выяснилось, что собака ответчика была на поводке и в строгом ошейнике, но без намордника, что позволило ей напасть на питомца истца, который был значительно меньше.