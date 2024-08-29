Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного и богатого урожая

Подготовка смородины к зиме — важный этап, который, хотя и не требует много времени и усилий, играет ключевую роль в сохранении здоровья и плодородности кустарника. Чтобы смородина хорошо перенесла зиму и принесла богатый урожай в следующем сезоне, необходимо провести ряд обязательных мероприятий.

Прежде всего, необходимо провести обрезку кустарника, внести удобрения, тщательно полить и замульчировать почву. Однако, немаловажно и вовремя провести обработку смородины от болезней и вредителей. Многие садоводы ошибочно полагают, что эту процедуру можно отложить до весны, но это опасное заблуждение.