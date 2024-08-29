В Сыктывкаре малолетний вандал оказался за решеткой

В Сыктывкаре подросток, участвовавший в разгроме парка на улице Морозова, оказался за решоткой. Подробную информацию об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Коми.

Согласно информации ведомства, в середине августа группа молодых людей устроила беспорядки в парке: они поломали скамейки и урны. Ущерб от этих действий оценили в 290 тысяч рублей. В момент происшествия подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Один из подростков уже является фигурантом нескольких уголовных дел, его обвиняют в угоне, вождении в пьяном виде, а также в краже.